Autant dire qu'il était difficile pour Xiaomi de rattraper Apple, derrière qui le fabricant chinois ne cesse de courir. Il a connu des ventes très stables, passant de 41,5 à 42,5 millions d'unités en un an (14% des parts de marché), quand Samsung de son côté voit sa position légèrement reculer, ses ventes passant de 58,6 millions d'unités au troisième trimestre 2023 à 57,5 millions d'unités un an plus tard - soit des parts de marché passant de 20 à 19%.

De manière plus globale, Canalys note une vraie reprise dans le marché du smartphone, avec une troisième trimestre 2024 qui est le meilleur enregistré par ce domaine économique depuis le troisième trimestre 2021. Sur un an, les ventes ont ainsi crû de 5%, et ce, grâce aux « portefeuilles rafraîchis des marques de smartphones. » La fin d'année sera-t-elle encore meilleure ?