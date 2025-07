Selon un leaker de l'Empire du Milieu, les prochains smartphones de Huawei devraient être dotés d'une mémoire HBM DRAM. Cette mémoire vive à très large bande passante, jusqu’ici réservée aux GPU, serveurs ou applications d'intelligences artificielles (IA) avancées, permet de traiter plus de données, plus rapidement, tout en maintenant une bonne autonomie et un encombrement réduit. C'est le Graal à l'heure où les constructeurs misent tout sur l'IA générative.