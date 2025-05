L'adoption de la mémoire HBM représente un défi de taille pour Apple. La fabrication de cette mémoire est plus coûteuse que celle de la mémoire LPDDR actuelle. De plus, les contraintes thermiques dans les appareils minces comme les iPhones pourraient poser problème, et l'empilement 3D et les TSV nécessitent une gestion très sophistiquée de l'emballage et du rendement.

Malgré ces défis, Apple semble déterminé à relever le défi. L'entreprise aurait déjà discuté de ses plans avec les principaux fournisseurs de mémoire tels que Samsung et SK Hynix. Ces derniers développent leurs propres versions de HBM mobile, visant une production de masse après 2026. Samsung utiliserait une approche d'emballage appelée VCS (Vertical Cu-post Stack), tandis que SK Hynix travaillerait sur une méthode appelée VFO (Vertical wire Fan-Out).