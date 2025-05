Avec iOS 19, Apple devrait passer au crible chacune des actions effectuées par les utilisateurs ainsi que chaque processus engagé. Cette base de données locale a pour but d'analyser beaucoup plus finement la manière dont chacun utilise son smartphone. La rapidité des processeurs, de la puce GPU, le taux de rafraichissement de l'écran ou son intensité lumineuse variera selon vos usages, qu'il s'agisse de jeux mobiles, de surf, de réseaux sociaux ou de bureautique. En parallèle, l'activité d'une personne évolue au fil de la journée. Il peut faire défiler les actualités le matin, se rendre sur les réseaux le midi et bouquiner le soir.

iOS est déjà en mesure de recueillir des données afin de mettre en avant les applications les plus utilisées à certains moments de la journée. Selon Bloomberg, iOS 19 devrait aller plus loin avec de nouveaux algorithmes. Le système reposerait sur l’analyse des habitudes de chaque utilisateur, croisée avec les données collectées sur des millions d’appareils. L’IA ajusterait ainsi en temps réel la consommation énergétique, en limitant, par exemple, l’activité de certaines applications ou fonctionnalités gourmandes lorsque cela s’avère pertinent.