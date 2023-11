Samsung dévoile la DRAM LLW : une mémoire vive optimisée pour l'IA et le gaming, bientôt dans les Galaxy S24 ?

Alors qu'Apple et Google nous ont impressionnés avec la sortie de leurs iPhone 15 et Pixel 8, on attend toujours la contre-attaque de Samsung. Le constructeur, leader du marché des smartphones et mastodonte mondial de la tech, va devoir s'imposer face à des entreprises américaines propulsées dans une toute autre dimension.

Pour cela, il devra construire des smartphones plus puissants que jamais, et se lancer à fond dans l'aventure de l'intelligence artificielle. Et, on dirait bien qu'on est en train de relever ce défi du côté de la péninsule coréenne.