Des jeux AAA sur mobile ? Apple annonce Resident Evil 4 Remake et Assassin's Creed Mirage sur l'iPhone 15 Pro

Tout fraîchement officialisés, les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont boostés par la puce A17 Pro, « la première puce de 3 nanomètres de l’industrie », indique Apple. De son côté, le GPU se veut jusqu'à 20 % plus rapide que sur l'iPhone 14 Pro et promet des expériences inédites, notamment en ce qui concerne le jeu vidéo.