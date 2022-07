Quelle est la meilleure manette pour jouer sur smartphone en 2022 ?

Alors que Sony a su innover avec la DualSense, Microsoft a privilégié la continuité et au premier coup d'œil posé sur la Xbox Series Controller bien malin qui pourrait la reconnaître de la Xbox One Controller. En réalité, la présence d'un troisième bouton - central - pour une capture et un partage simplifiés trahit cette nouvelle version. Reste que pour le design général de la manette, Microsoft s'est montré particulièrement sage.

On félicitera un constructeur qui ne se sent pas obligé de tout repenser à chaque génération, mais on ne peut s'empêcher de regretter certaines des bonnes idées de Sony : « l'adaptivité » de la DualSense fait clairement son petit effet. Heureusement, cela n'enlève rien aux immenses qualités d'une manette à l'ergonomie presque parfaite et toujours dotée de cette bonne idée de compartiment piles / batterie au choix du joueur. Microsoft améliore aussi la croix directionnelle et l'équipe d'un grip plus agréable. Une référence qui le restera dans années encore.