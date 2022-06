Test Razer Kishi : la meilleure manette pour jouer sur smartphone ?

En plastique noir, on l’a vu, la Razer Kishi n’est sans doute pas la manette pour smartphone Android la plus belle qui soit. Mais l’usage prime, selon nous, sur l’esthétique. Et à ce titre, on est plutôt contents de notre achat.

Une fois que le smartphone est inséré dans la manette, il n’y a plus rien à faire — ou presque — pour en profiter. On peut d’ailleurs naviguer sur l’interface d’Android avec les sticks directionnels, et lancer un jeu sans plus attendre.