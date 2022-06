Test Razer Kishi V2 : un bond de géant et un plaisir de jeu incomparable

Du reste, la manette Kishi V2 adopte désormais des boutons à micro-switch. Les mêmes que ceux de la manette Razer Wolverine, dédiée aux consoles Xbox et au PC. Autrement dit, les pressions ont un petit côté « clicky » qui est d’une part assez satisfaisant, et qui d’autre part offre un bien meilleur feedback au joueur ou la joueuse à l’utilisation.

Les gâchettes ont également été retravaillées, et offrent une course plus agréable en plus de mieux tomber sous les index. Nouveau : on trouve aussi deux boutons (M1, M2) situés à côté des gâchettes supérieures. Personnalisables grâce à l’application Razer Nexus, ils permettent de créer des raccourcis et donc, par exemple, de répliquer l’action associée au bouton ⬇️ ou X.