Test vivo X80 Pro : une montée en gamme impressionnante

La surface de déverrouillage est très large, et le capteur très réactif. Mieux : le capteur est si intelligent qu’il n’est plus nécessaire de poser son doigt à plusieurs reprises pour configurer ce verrou. Une seule apposition suffit pour que votre empreinte soit reconnue, et que vous puissiez dorénavant l’utiliser pour déverrouiller votre smartphone. Impressionnant.

Le vivo X80 Pro est doté de deux haut-parleurs symétriques, mais fait évidemment l’impasse sur une prise jack. Son écran est protégé par un verre Schott Xensation Up et certifié IP68 contre la poussière et l’immersion jusqu’à 1m30 de profondeur pendant 30 minutes.