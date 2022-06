Test realme GT Neo 3 : la charge à 150W peut-elle tout révolutionner ?

On le sait depuis un sacré bout de temps : les goûts et les couleurs, etc. Alors quand realme nous a annoncé un look conçu pour séduire les jeunes, on s’est demandé ce que cela voulait dire. Et même si l’auteur de ces lignes n’est plus vraiment un millenial (en fait, il a l’âge d’être son père), l’effort créatif de realme s’avère très convaincant.