Test realme GT2 Pro : le passage dans la cour des grands ?

L’autonomie du GT2 Pro, elle, est bonne, mais pas extraordinaire. Ce n’est guère étonnant, le SoC Snapdragon 8 Gen 1 et l’écran AMOLED (même s’il est de type LPTO 2.0) étant très consommateurs d’énergie. En utilisation raisonnée, on peut atteindre quasiment une journée et demie d’utilisation, voire deux jours en désactivant quelques fonctions secondaires (Bluetooth, 5G, affichage always on, etc.). En mode geek (jeux 3D, streaming vidéo, shootings photo et vidéo fréquents), on dépasse la journée d’autonomie. Très correct, donc, mais pas encore ce qu'il se fait de mieux.