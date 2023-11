Galaxy S24 : on connait les dates de lancement et de sortie des prochains smartphones de Samsung

Dès ce jour, il sera possible d'effectuer des pré-commandes afin d'acquérir un Samsung Galaxy S24, un Galaxy S24 Plus ou bien un Galaxy S24 Ultra. Les premiers appareils arriveraient entre les mains de leurs commanditaires entre le 26 et le 30 janvier prochains.

Les ventes en commerce elles devraient débuter le 30 janvier. Pour rappel, l'an dernier, la conférence Unpacked de présentation des Galaxy 23 avait eu lieu le 1er février. Samsung n'a eu de cesse au fil des années de changer la date annuelle de cet événement, organisé toujours un peu plus tôt au mois de février. Cette fois, un nouveau pas semble franchi, puisque c'est en janvier qu'il aura lieu. Histoire de ne pas être trop distancié par les iPhone ?