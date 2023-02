Samsung Unpacked : comment regarder le lancement des Galaxy S23 ?

Les modèles 360 possèderaient un écran capable de pivoter, et les autres déclinaisons seraient plus traditionnelles dans leur design. Samsung proposerait des écrans de 14 et 16 pouces, avec des définitions allant jusqu'à 1800p et des dalles OLED pour les références les plus performantes (et les plus onéreuses).

Les configurations demeurent mystérieuses, mais l'on croit savoir que le Galaxy Book 3 Ultra, le plus avancé de la gamme, proposera un processeur Intel i9-13900H, un GPU NVIDIA RTX 4070, 32 Go de RAM et 1 To de stockage, en plus d'un écran tactile compatible avec le stylet S-Pen.