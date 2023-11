Samsung a aussi son ChatGPT, et il s'appelle...

ChatGPT et Bard ont de plus en plus de concurrents qui apparaissent avec le temps. Car si le chatbot construit par OpenAI ne cesse de se réinventer et de mener la marche dans le secteur de l'intelligence artificielle, il semble maintenant que tous les géants mondiaux de la tech veuillent s'investir dans la course. Aujourd'hui, c'est ainsi au tour de Samsung de montrer à la planète ce dont il est capable en matière d'intelligence artificielle.