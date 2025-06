Entre des capteurs photo toujours plus puissants, des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui se multiplient et des jeux mobiles de plus en plus gourmands en ressources matérielles, les smartphones ont radicalement augmenté la quantité de mémoire vive ces dernières années. En France, le Samsung Galaxy S25 Ultra, le Google Pixel 9 Pro XL, le OnePlus 13 et l’iPhone 16 Pro offrent 16 Go de RAM. À l'étranger, nous retrouvons plusieurs modèles déjà équipé de 24 Go de mémoire, par exemple, pour les Nubia Red Magic 9 Pro Plus, Redmi K70 Extreme Edition, OnePlus Ace 3 Pro.

Selon le blog spécialisé Huawei Central, le constructeur chinois commencerait alors à augmenter les capacités de ses prochains smartphones. Ainsi, le Huawei Mate 80 pourrait être configuré avec 20 Go de RAM. Actuellement, le Huawei Pura 70 Ultra commercialisé en France est plafonné à 16 Go.

Depuis que Huawei n'a plus accès au Play Store de Google, l'entreprise travaille d'arrache-pied sur le développement de son système HarmonyOS (et HarmonyOS NEXT). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle recrute massivement des développeurs, pas toujours comme il le faudrait. Côté matériel, Huawei mise sur le développement de ses puces maison Kirin pour passer d'une gravure de 7mm à 5mm. Là encore, dans le but de rattraper son retard.

Reste qu'au-delà des caractéristiques matérielles, c'est véritablement l'écosystème qui prime pour les consommateurs. Le plus gros défi de l'entreprise consistera toujours à proposer un smartphone sans Google Play.