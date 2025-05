À ce jour, il existe dans le monde deux grands systèmes d'exploitation commerciaux sur smartphones avec iOS (Apple) et Android, développé par Google. Huawei essaye depuis plusieurs années et les sanctions qui l'ont coupé des services Google de faire percer un troisième avec HarmonyOS. Mais pour cela, il faut l'intégrer à un écosystème plus large de projets et d'application. Et pour grandir, Huawei n'hésite pas à jour les importuns sur Github !