Actuellement, on ignore si et quand HarmonyOS Next sera déployé dans d'autres régions du monde, et notamment en Europe, où les smartphones Huawei sont actuellement équipés de EMUI, une surcouche fondée sur Android. Mais le moment semble opportun pour le géant chinois, avec les frais de douane annoncés par Donald Trump qui pourraient drastiquement affecter le paysage technologique.