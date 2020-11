Huawei : EMUI 11 permettrait la transition vers Harmony OS

Les premiers smartphones qui seront mis à jour sur Harmony OS sont ceux accueillant un processeur Kirin 9000, c'est-à-dire les Mate 40 récemment dévoilés par la société. La seconde phase inclura les smartphones avec un SoC Kirin 990 5G. On retrouve parmi ces derniers la série Huawei P40, les P30 Pro, les Mate 30 5G ainsi que le Honor View30Pro ou encore la tablette Mate XS.

Les smartphones accueillant une puce Kirin 990 4G, 985 ou 820 disposeront de Harmony OS de manière partielle. Il s'agit des Mate 30 4G, les Honor Play4 Pro et View30 ainsi que du Huawei Nova 6.

Les deux dernières phases de déploiement concerneront, enfin, les terminaux propulsés par des Kirin 980, 810 et 710, soit plus d'une cinquantaine d'autres terminaux du Huawei P30 Pro au Mate 20 Lite.

Huawei a ainsi redoublé ses efforts pour proposer une véritable alternative à Google Play. Entre l'AppGallery et le moteur de Petal Search, il est non seulement possible de récupérer des applications sur des sites tiers mais également d'être prévenu en cas de mise à jour. Reste à savoir si la société saura continuer ses efforts pour enfin proposer sur le marché une alternative viable.