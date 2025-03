yomiel

Ach, si seulement on pouvait faire de même avec un SoC européen et 100% compatible Windows…

Il n’y a rien à attendre du Kirin X90, et si ça pose un danger à Qualcomm, Google & co, ce sera une technologie sous embargo.

Le Kirin 9020 qui équipe le Mate 70 obtiendrait le score d’un Zen 3 en single core selon certaines sources, comparaison toujours hasardeuse à cause de la différence d’archi. Ce qui équivaudrait à 50 % d’un Apple M4 ou 80% d’un Snapdragon X Elite grosso modo.