Huawei bientôt dans le PC de bureau, des configs AMD testées

On savait que Huawei travaillait à la conception d'un PC de son cru animé par son OS maison (HarmonyOS) et propulsé par une puce ARM propriétaire, voilà que la firme pourrait chercher à aller plus loin. Un document en fuite laisse entendre que le géant chinois travaillerait aussi à s'implanter sur le secteur des PC de bureau x86.