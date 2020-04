Huawei recrute chez NVIDIA : du Cloud gaming en vue ?

© J. Lekavicius / Shutterstock

Lire aussi :

Amazon prévoit bien un service de Cloud gaming : Project Tempo



Un GPU pour serveur en développement depuis 2012 chez Huawei

Lire aussi :

Huawei choisit Qwant comme moteur de recherche pour sa gamme P40



Huawei souhaiterait diversifier ses sources de revenu

Source : GSMArena

Huawei nous préparerait-elle un service de Cloud gaming de son cru ? La question se pose à la vue des rumeurs en provenance de Corée du Sud, où il se murmure que le géant chinois est en train de créer un centre de recherche dédié à l'IA et au Cloud computing. Un centre dont les nouvelles recrues ne seraient autres que d'anciens ingénieurs de NVIDIA.Comme le précise GSMArena, ce centre de recherche serait voué au développement de GPUs. Attention, il ne s'agirait toutefois pas de cartes graphiques grand public, comme celles proposées par NVIDIA et AMD , mais plutôt de puces dévolues aux serveurs et donc conçues pour l'IA et le Cloud. Un marché extrêmement porteur sur lequel investit beaucoup NVIDIA, et ce, depuis plusieurs années.Comme le rappelle le média, des sources au sein de l'industrie évoquent d'ailleurs le développement, chez Huawei, d'un GPU pour serveurs depuis 2012. Une puce que la firme ne serait toutefois pas encore prête à présenter. Avec l'aide d'anciens de NVIDIA, ce chantier pourrait éventuellement se concrétiser plus vite.Face aux sanctions américaines et à une baisse des ventes de smartphone Huawei au profit de Xiaomi, devenu t roisième plus gros fabricant de smartphones du marché, la firme chercherait à diversifier ses sources de revenu. Se lancer sur le Cloud à grande échelle, qu'il soit dédié aux joueurs ou aux entreprises, pourrait constituer un terrain fertile pour le géant chinois.Reste que la piste d'un développement de bien plus petite ampleur, dédié uniquement à satisfaire les besoins d'un projet plus modeste, n'est pas à exclure. Huawei dispose en effet déjà de quelques services de Cloud computing qu'elle pourrait simplement chercher à renforcer.