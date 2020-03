NVIDIA pourrait poser ses prochains GPU sur le nouveau CoWos de TSMC (on vous explique)

CoWoS, une technologie qui fait des étincelles...

© TSMC via Tom's Hardware

... mais une technologie que NVIDIA n'utiliserait pas pour ses gammes grand public

D'après un article du quotidien économique taïwanais DigiTimes (d'ordinaire bien informé), NVIDIA compterait parmi les trois principaux clients de TSMC, avec Xilinx et HiSilicon (filiale de Huawei), à utiliser sa technologie d'empilement CoWoS cette année. La nouvelle a du sens : NVIDIA avait déjà utilisé l'ancienne mouture de ladite technologie sur certaines de ses cartes graphiques professionnelles Titan et Quadro, notamment.Comme le détaille Tom's Hardware, le CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) est une technologie 2.5D permettant d'intégrer de multiples chiplets sur un unique interposeur. TSMC a notamment travaillé avec l'Américain Broadcom pour développer un interposeur massif d'une surface de 1 700 mm², pour tester sa technologie. L'idée derrière cette plateforme est de regrouper plusieurs interposeurs et de les interconnecter sur un seul wafer.Dans le cadre de cet essai, les deux groupes exploitaient un processeur Broadcom, gravé selon le tout nouveau procédé de gravure en 5 nm EUV de TSMC, qui est d'ailleurs toujours en développement. La plateforme obtenue était capable d'accueillir plusieurs SoC et jusqu'à six stacks de HBM2 pour un maximum de 96 Go de mémoire vive. D'après les relevés de TSMC, le dispositif était en mesure d'atteindre 2,7 To par seconde de bande-passante. C'est 2,7 fois ce que le groupe avait enregistré avec sa précédente plateforme CoWoS, conçue en 2016.Si le lancement des cartes graphiques grand public sous architecture « Ampère », les fameuses RTX 30XX, approchent à grands pas, il est peu probable que NVIDIA utilise la technologie CoWoS pour cette gamme. Depuis sa génération Pascal, lancée en 2016, le groupe utilise l'empilement CoWoS pour certaines de ses puces professionnelles, comme les GP100 (sous architecture Pascal et note 16 nm) ou GV100 (Volta/12 nm) qui ont d'ailleurs été gravées directement par TSMC. Utiliser le design CoWoS sur les cartes Ampère grand public représenterait un surcoût conséquent pour NVIDIA... ce qui aurait un impact notable sur le prix de vente final. Une situation que le groupe chercherait assez logiquement à éviter pour ses prochaines cartes graphiques, pensées avant tout pour le gaming.Notons que des cartes NVIDIA inconnues et dotées d'énormes quantité de mémoire vidéo ont été repérées récemment sur GeekBench . Il pourrait en l'état s'agir de GPUs conçus sur le principe du CoWoS de TSMC... cela expliquerait au moins en partie leurs spécifications gargantuesques.