Il s'agit d'un événement auquel tout un chacun peut participer et grâce au G-Assist Plug-In Builder, il n'est même pas nécessaire de connaître le code pour participer et développer son idée : tout passe par cet outil basé sur ChatGPT et avec lequel on interragit en langage naturel pour matérialiser son idée.

Histoire de motiver les troupes, NVIDIA a bien sûr prévu une carotte… ou plutôt trois carottes prenant la forme de matériels de la marque :

première place : un ordinateur portable GeForce RTX 5090 en cadeau

deuxième place : un GPU GeForce RTX 5080 en cadeau

troisième place : un GPU GeForce RTX 5070 en cadeau

Des cadeaux sympathiques qui vous inciteront peut-être à tenter votre chance. Pour ce faire, ce n'est pas bien compliqué.

Inscrivez-vous avant le 16 juillet.

Soumettez votre participation via GitHub avec les fichiers requis, y compris le fichier de code source (plugin.py), le requirements.txt, le manifest.json, le config.json (le cas échéant), un fichier exécutable de plug-in et du code READme.

Partager une courte vidéo de démonstration (30 sec – 2 min).

Faites-en la promotion avec #AIonRTXHackathon sur Instagram, TikTok, Instagram ou X.

NVIDIA ajoute qu'il peut-être intéressant d'assister au webinaire sur la création d'un plug-in G-Assist organisé le 9 juillet de 19h à 20h, « pour en savoir plus sur les capacités de Project G-Assist, découvrir les principes fondamentaux de la création, du test et du déploiement des plug-ins Project G-Assist et participer à une session de questions-réponses en direct ».

Sachez que les résultats de ce hackathon seront annoncés par NVIDIA le 20 août 2025. En plus du cadeau déjà évoqué, les vainqueurs profiteront d'une belle mise en avant de leur plug-in sur les réseaux sociaux de NVIDIA et recevront un crédit de formation au NVIDIA Deep Learning Institute.

Notez, enfin, que NVIDIA propose diverses ressources pour vous aider dans la création de votre plug-in.