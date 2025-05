Accélérer le déploiement de l’IA générative grâce aux Blueprints

Mais NVIDIA ne s’arrête pas là et pousse sa démarche de simplification encore plus loin avec ses blueprints, des applications IA génératives prêtes à l’emploi et personnalisables.

Regroupées au sein d’une bibliothèque, elles couvrent un large éventail de domaines, tels que le traitement du langage naturel, la synthèse vocale ou, encore, l’analyse vidéo, et peuvent donc apporter des solutions concrètes très rapidement. Et si vous possédez un ordinateur équipé d'une RTX, NVIDIA vous signale les blueprints qui bénéficieront de toute la puissance et des fonctionnalités de votre carte graphique.