En premier lieu, NVIDIA App est une façon de redessiner le Control Panel afin que les réglages qu’il recèle soit plus accessible et plus parlant au commun des mortels. Bien sûr, on peut toujours objecter que certaines options manquent encore à l’appel, mais NVIDIA App s’améliore chaque jour et les paramètres les plus importants sont d’ores et déjà pleinement fonctionnels avec quelques atouts comme le « Remplacement DLSS » pour les experts.