Par exemple, dans le cas d'une ville, on peut définir le nombre d'immeubles, leur taille et la présence de trois ou quatre arbres de manière très simple sur Blender. On peut aussi, aisément, déplacer un élément ou remplacer – comme sur la vidéo utilisée en illustration par NVIDIA – un obélisque par une fontaine. Autant de précisions que l'on obtiendrait beaucoup plus difficilement s'il fallait uniquement passer par des prompts.

Les prompts ne sont cependant pas complètement mis de côté et NVIDIA utilise FLUX.1-dev pour traduire en image 2D la très vague représentation 3D conçue via Blender. NVIDIA AI Blueprint permet aussi de très simplement modifier l'ambiance générale de l'image, de changer l'angle de vue ou de paramétrer la position exacte de chaque élément. L'idée est ici de se montrer beaucoup plus précis sur tout ce qui est du domaine du détail.

NVIDIA AI Blueprint est dès à présent disponible au téléchargement au travers de sa plateforme Build. Rappelons la liste des GPU pris en charge – pas de place ici pour les petites cartes – par NVIDIA : GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 4090, RTX 4080, RTX 4090 Laptop, RTX 6000 Lovelace Generation. Il faut également disposer de 16 Go de mémoire vidéo et 48 Go de mémoire système.