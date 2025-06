MattS32

Pour les tarifs, faut quand même pas oublier qu’ils doivent payer la TVA, le port, le personnel pour gérer et tester, le coût du stockage et les assurances qui vont avec, et qu’ils doivent aussi assurer 2 ans de garantie légale de conformité…

Et tout ça, ça doit rentrer dans le prix de vente final de la carte d’occasion.

Donc forcément, comme ils peuvent pas les revendre nettement au-dessus du prix du marché, ils sont bien obligés de les acheter nettement en-dessous…