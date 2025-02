Ce n'est un secret pour personne, le lancement des GeForce RTX 5090 et RTX 5080, le 30 janvier dernier, n'a pas été loin de la catastrophe. Entre disponibilité famélique et bots savamment programmés, rares sont ceux qui ont pu mettre la main sur une carte graphique.

En dehors de toute considération tarifaire, qui de toute façon rend ces cartes inaccessibles au plus grand nombre, reconnaissons que le seul fonctionnement de cette vente de cartes était une calamité. Les serveurs ne répondaient pas présents, et pour bien des amateurs, lorsqu'enfin, il a été possible de se connecter, les cartes n'étaient évidemment plus disponibles… et nous n'insisterons pas sur le problème de bots au moins avéré en Allemagne.

Soyez donc rassurés, NVIDIA a enfin pris la mesure du problème et se propose de mettre en place une solution qui devrait tout résoudre.