NVIDIA : les nouvelles RTX SUPER mobiles jusqu'à 50% plus rapides que l'offre laptop actuelle

Les RTX 2070 SUPER et 2080 SUPER survitaminées sur laptop

La RTX 2060 SUPER mobile au niveau de la RTX 2070

Que nous réserve NVIDIA avec ses GeForce RTX SUPER mobiles, destinées au monde laptop ? Alors que ces nouvelles cartes graphiques se dévoilent de temps à autres au gré de fuites et de benchmark préliminaires, voilà qu'un document émanant visiblement de NVIDIA (et repêché par le site spécialisé PCGamesN) nous informe du niveau de performances auquel on pourrait s'attendre. Et ce niveau serait élevé, avec des RTX SUPER mobiles jusqu'à 50 % plus rapides que les actuelles RTX MaxQ qu'elles auront vocation à remplacer.Le document partagé par PCGamesN fait expressément mention des RTX 2080 SUPER et 2070 SUPER. Les deux cartes y dévoilent leurs indices de performances avec ou sans le DLSS activé. Étonnamment, cette diapositive ne dévoile pas les RTX 2060 et RTX 1650 SUPER, pourtant attendues. De la même façon, l'actuelle RTX 2080 n'est pas affichée.Quoi qu'il en soit, et selon les informations compilées par WCCFTech, la RTX 2070 SUPER serait capable de tutoyer la RTX 2080 mobile en termes de performances, mais une fois le DLSS activé. On parlerait donc bien d'une hausse de puissance de près de 50 % par rapport à la RTX 2070 standard. Un constat qu'il serait aussi possible d'établir à l'égard de la RTX 2080 SUPER, qui profiterait de jusqu'à 50% de performances en plus que la RTX 2080. Si ces estimations s'avèrent justes, les deux cartes devraient se rapprocher du niveau de performance des RTX 2070 et 2080 de bureau.Cette logique, similaire à l'écart observé entre les RTX de bureau et leurs remplaçantes SUPER, s'appliquerait aussi, et enfin, à la RTX 2060. La carte, dont les spécifications techniques ont récemment fuité, devrait intégrer 34 SM, 2176 cores CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6. Côté fréquence, WCCFTech évoque un seuil de 1,49 GHz.Apparue sous GeekBench 4 à bord d'un laptop de la gamme HP Omen (le modèle exact n'était pas précisé), cette RTX 2060 SUPER mobile affichait un score de 23 131 points sur le benchmark, contre 24 500 pour une RTX 2070 pleine taille et près de 22 000 points pour une RTX 2070 MaxQ. En d'autres termes, NVIDIA pourrait bien nous réserver une très belle surprise sur laptop au cours des prochaines semaines.