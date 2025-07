Cette refonte matérielle est l'occasion de prendre un peu de recul : par rapport au Dock Thunderbolt 4 de Razer, le nouveau modèle double quasiment la bande passante et ajoute un emplacement de stockage M.2 pour un SSD jusqu'à 8 To, avec un mode KVM via Thunderbolt Share pour gérer plusieurs machines. Même philosophie pour le Core X V2, qui remplace le Core X classique avec un design ventilé, une meilleure compatibilité GPU (cartes PCIe full size, NVIDIA GeForce et AMD Radeon récentes), et une connectivité USB4/Thunderbolt 5 à la clé.