Ce compromis sur l'écran n'empêche pas Medion de voir les choses en grand côté placement tarifaire.

L'Erazer Beast 18 X1 sera affiché en Europe à 4 999 euros pour la configuration décrite plus haut, rapporte NotebookCheck, qui évoque un début de commercialisation en mai. L'appareil est aussi décliné en version RTX 5080 à 3 699 euros, et existe enfin en version 16 pouces à des tarifs visiblement compris entre 3500 et 4300 euros (avec cette fois une option Mini-LED pour l'écran).

Nous sommes, pour comparaison, dans le même ordre de grandeur qu'un Razer Blade 16 2025 haut de gamme (que nous sommes actuellement en train de tester sur Clubic).

En configuration OLED / QHD+, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 Go de DDR5, RTX 5090 (175 W là aussi), le nouveau fleuron de Razer est effectivement affiché à 4400 euros en France. Or Razer propose une expérience globalement plus raffinée et conçoit lui-même ses différents PC portables. Medion, lui, fait appel à des marques blanches comme Clevo et Tongfang. En haussant ses tarifs, le constructeur allemand prend donc un risque.