Le Medion Erazer Crawler E30e rejoint notre comparatif des PC portables gamer !

Marque du constructeur informatique Lenovo, Medion commercialise ses PC gamer (portables ou non) depuis 2010-2011, avec le premier modèle Erazer X6811. Avec un couple i7-740QM et une GTX 460M, le PC se révélait très performant pour l'époque !

Au fur et à mesure des itérations et évolutions matérielles et technologiques, Medion suit la tendance. La marque étoffe ses gammes et propose aussi bien des machines à 500€ (comme l'Erazer E30) que des modèles à plus de 1000€ (Erazer Crawler E40), voire plus de 2000€ (Erazer Major X20). De quoi convenir à toutes les bourses, avec toujours un rapport qualité-prix convaincant.