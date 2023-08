Medion lance une poignée de PC portables sobres et pas chers pour les étudiants

Au côtés de ces puces, 4 à 16 Go de LPDDR4X et 128 à 512 Go de SSD M.2 en fonction de la configuration choisie. De quoi permettre une expérience fluide en bureautique et multimédia. Côté écran, on retrouve enfin des dalles IPS Full HD (1920 par 1080 pixels) au format 16:9, et ce, sur l'ensemble de cette nouvelle gamme… avec des diagonales allant de 14 à 16 pouces suivant les modèles. La connectivité se limite par contre à du Wi-Fi 5, mais est-ce vraiment un problème pour l'usage visé ? On vous laissera juger de cela.

Pour ce qui est du prix, le modèle de base débute à 249 euros en France (avec une dalle Full HD de 14 pouces, un CPU Intel Celeron N4120, 4 Go de RAM et 128 Go de SSD), tandis que le modèle le plus intéressant s'affiche à 699 euros (on passe cette fois sur une dalle de 15,6 pouces toujours Full HD, un Core i7-1165G7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD).