L'Aorus Gigabyte 15 rejoint notre comparatif des meilleurs PC portables gamers !

L'attractivité du rapport qualité-prix est la raison numéro uno d'intégrer ce PC portable à notre comparatif. A un peu plus de 1000 euros, l'appareil est doté d'une configuration puissante. Il embarque un processeur Intel Core i7-13700H (dernière gen !) et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. Cette config est capable de faire tourner les jeux les plus récents en 1080p avec des réglages ultra et des performances fluides et sans saccades.

La qualité de l'écran est aussi tout à fait appréciable au regard du prix. L'écran QHD de 15,6 pouces possède un excellent taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il offre une excellente qualité d'image, avec des couleurs vives et des noirs profonds.