Gigabyte donne du souffle à son AORUS 17X, nouveau transportable gamer de la marque

Commençons par une fiche technique qui s'annonce tout simplement impressionnante. Comme son nom l'indique, l'AORUS 17X proposera un écran 17 pouces FHD doté d'un taux de rafraîchissement inouï de 360 Hz.

Pour tenir la cadence à un rythme aussi frénétique, la bête en a certainement sous le capot : une carte graphique NVIDIA RTX 3070 ou 3080, un processeur Intel i9 12900HX comptant jusqu'à 16 cœurs, le support de la mémoire vive DDR5 (pour une capacité maximale de 64 Go) et deux emplacements pour des SSD M.2 NVMe.

Ses performances s'annoncent donc exceptionnelles et sont transcendées par le support de technologies telles que CPU Optimizer, Dynamic Boost 2.0, Resizable BAR ou encore NVIDIA G-Sync.

L'AORUS 17X n'est pas en reste côté connectique, avec un port Ethernet, un port HDMI 2.1, un mini DisplayPort 1.4, deux ports USB 3.2 Type-A, un port Thunderbolt 4 Type-C et une prise audio combo jack. Le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth sont bien sûr aussi de la partie. Le PC est par ailleurs équipé de deux haut-parleurs 2,5 W certifiés DTS:X, d'un microphone et d'une webcam HD.