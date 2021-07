Gigabyte dévoile sa carte graphique externe : l'Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box

Gigabyte précise que le waterblock dispose d'une large base en cuivre et se trouve surmonté d'une pompe « optimisée », si tant est que cela veuille dire quelque chose. Plus intéressant, le constructeur souligne que le waterblock ne se limite pas au GPU, mais rafraîchit aussi la mémoire et les MOSFET. Bien sûr, il est ensuite relié à un radiateur de 240 millimètres, lequel est surmonté de deux ventilateurs 120 mm.