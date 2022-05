ASUS dévoile son ROG Flow X16, léger et triplement ventilé, ainsi qu'un Scar 17 SE surpuissant

Vous vous rappelez du ROG Flow X13 ? Et bien, ASUS s'est dit qu'une version plus grande et plus puissante serait une bonne idée. Ainsi est né le ROG Flow X16, qui intégrera bientôt la gamme gaming d'ASUS. L'appareil, qui reprend le concept de son petit frère, mais avec une plus grande diagonale et de meilleurs composants, est présenté en cette mi-mai avec le ROG Strix Scar 17 SE. Plus conventionnel, ce modèle surpuissant regroupe tout ce qui se fait de mieux sur ce marché en 2022.