Le Medion Erazer Deputy P60 rejoint notre comparatif des meilleurs PC portables gamer

À première vue, le Medion Erazer Deputy P60 a de quoi laisser sceptique. En cause : certains choix techniques, opérés dans un souci d’économie, pour aboutir à une machine de tarif abordable.

Entre un processeur vieillissant, un design plastique simple et encombrant, un écran limité à 1 080p avec une luminosité modeste, un système de ventilation bruyant et peu efficace, une autonomie faiblarde et une mémoire vive relativement chiche… Les compromis s’alignent, et expliquent le prix « mini » de ce PC portable gamer.

Cependant, malgré ses défauts, ce modèle se démarque tout de même sur un point : sa configuration puissante. La présence de l’indétrônable RTX 4070 en fait, a minima, l'un des meilleurs PC portables gamer en termes de performance graphique. Sauvé de justesse par cette carte graphique et par son positionnement tarifaire très attractif, il parvient à se faire une place dans notre comparatif des meilleurs PC portables.