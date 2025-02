Fort de ce dispositif de refroidissement renforcé, la marque parvient à intégrer des processeurs Intel Core Ultra 200HX couplés à ce que NVIDIA propose de mieux, puisqu'on peut opter pour une GeForce RTX 5090 (175 W) sur ce nouveau Blade 18. Une petite prouesse, car ce tandem CPU/GPU surpuissant (Razer parle de 280 W de TDP total) parvient à tenir dans un châssis de 21,99 mm d'épaisseur seulement.

En parallèle, le Razer Blade 2025 dispose d'une connectivité Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 ; et de connectiques Thunderbolt 5 et Thunderbolt 4 (un port USB-C de chaque), HDMI 2.1 et RJ45, entre autres. À l'instar du nouveau Blade 16, l'engin dispose également d'un clavier repensé pour intégrer (enfin) un système de rétroéclairage complet des symboles et caractères, ainsi qu'une meilleure profondeur de course.

L'addition est par contre salée, comme toujours chez Razer, puisque ce nouveau Blade 18 2025 arrivera sur le marché à partir de 3 500 euros. À titre de comparaison, le Blade 16 2025, lui, débutera à 3 000 euros, ce qui fait aussi une certaine somme à débourser.

Les précommandes sont désormais ouvertes pour ces deux nouveaux Blade.