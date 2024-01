Razer renouvelle ses Blade 16 et 18, en embrassant le premier l'OLED en 240 Hz

Pensé comme une station de travail censée remplacer un ordinateur de bureau, le Blade 18 reprend peu ou prou la même fiche technique et le même design que le Blade 16, mais en 18 pouces… et sans OLED. Dans l'immédiat, l'appareil conservera en effet une dalle IPS Ultra HD capable de monter à 165 Hz. On descend donc d'un cran en termes de technologie d'affichage, mais l'on gagne en taille et en définition. Nous aurions toutefois aimé que Razer nous livre un produit doté lui aussi d'un écran OLED. Pour se faire pardonner, le constructeur mise sur l'inclusion de la toute nouvelle norme Thunderbolt 5 à l'appareil, qui permet notamment des débits allant jusqu'à 120 Gbps.

Razer ne nous a pas encore communiqué de prix et de date de sortie officielle pour ce nouveau Blade 18, mais on nous a murmuré en off qu'il devrait arriver sur le marché aux alentours du second trimestre 2024.