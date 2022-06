Test Razer Blade 14 (2022) : un ultraportable gaming aussi puissant qu’espéré ?

Au rang des petits détails plaisants, le capot peut aussi s’ouvrir d’une main (signe d’une bonne répartition des poids) et se refermer silencieusement grâce à une bande de plastique souple installée sur le pourtour de l’écran. On apprécie également le câble d’alimentation tressé et son attache en caoutchouc permettant d’enrouler le cordon proprement pour le transport. Du détail, certes, mais du détail agréable.

Au-delà de son apparence et de ses finitions irréprochables, le Razer Blade 14 mise sur une connectique généreuse pour son format, et bien répartie qui plus est. On y trouve deux ports USB 3.2 Type-A Gen 2, deux ports USB 3.2 Type-C Gen 2 (avec prise en charge de l’alimentation et de l’affichage en Display Port 1.4), une sortie HDMI 2.1 et un connecteur d’alimentation propriétaire. Nous avons donc de quoi faire, même si les ultraportables gaming sont rarement à plaindre sur ce point.