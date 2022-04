Test ASUS ROG Zephyrus G14 2022 : montée en gamme et armement signé AMD

Design : un châssis légèrement remanié, encore plus efficace

Avec 31.2 x 22.7 x 1.85 cm pour 1,65 kg, le nouveau ROG Zephyrus G14 reprend peu ou prou les mensurations de son aîné (ce dernier affichait 32,4 x 22 x 1,79 cm pour 1,60 kg) mais en prenant tout de même un peu en épaisseur et quelques grammes de plus sur la balance. De prime abord, cette légère prise d’embonpoint ne saute pas aux yeux, l’appareil reste un modèle de compacité et renvoie toujours aussi fort à cette impression d’un ultraportable légèrement plus trapu que la moyenne. ASUS parvient du reste à nous délivrer une fois encore un PC portable gaming sobre et réellement plaisant à transporter. Et par rapport aux deux premiers modèles, la marque a même su peaufiner la qualité d’assemblage et de finitions, qui fait cette année l’objet d’une méticulosité un peu plus accentuée.

C’est pour le mieux : le G14 prend vraiment des airs d’appareil premium, avec son châssis en alliage d’aluminium usiné et ses quelques petites nouveautés esthétiques. Cette année, ASUS s’est par exemple amusé à ajouter des notes argentées sur le châssis blanc de notre version de prêt. C’est discret et élégant. Cela dit, la marque se sent une nouvelle fois obligé de nous confronter à un vilain cadre en plastique noir autour de l’écran. Dommage, ce cadre réduit un peu le cachet de l’appareil une fois le capot ouvert.