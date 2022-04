Test de l'Alienware X14 : l'ultraportable gaming dopé par Alder Lake

Comme évoqué précédemment, l’Alienware X14 s'inscrit dans la lignée des X15 et X17 lancés en France mi-2021, dont il reprend sans trop s’en défaire le design et la conception. On retrouve ainsi un look fidèle à l’esthétique Alienware, mais affiné et largement modernisé. C’est bien simple, l’Alienware X14 ressemble à un X15 qui aurait rétréci au lavage.

Les seules différences se trouvent du côté des grilles de ventilation qui perdent le motif nid d’abeille, de la connectique (tout est ici regroupé à l’arrière, sans exception) et des effets lumineux. Sur le X14, le rétroéclairage RGB se limite au clavier, disparaissant du trackpad ou du pourtour arrière du châssis. On s’en remet très bien : l’appareil ressemble moins à un sapin de Noël, et ce n’est pas pour nous déplaire.

Côté mensurations, Alienware peut effectivement se targuer de proposer l’ultraportable gaming le plus fin du marché : le X14 ne dépasse pas les 321,50 x 262,77 x 14,50 mm pour 1,84 kg. L'appareil est un vrai modèle de compacité et de finesse, au point de faire passer ses concurrents pour des ordinateurs obèses : le Triton 300SE d’Acer monte en effet à 17,9 mm d’épaisseur, contre 18,5 mm pour le Zephyrus G14 2022 d’ASUS. Notons toutefois qu’à quelques grammes près, les trois laptops font le même poids et restent donc tous aussi agréables à transporter. Comme ses camarades, l’Alienware X14 est un compagnon de voyage absolument parfait, en cela qu'il ne prend pas beaucoup plus de place dans un sac qu’un ultraportable traditionnel.