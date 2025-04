Avec ce nouveau produit d’ores et déjà disponible dans le commerce à 69,99€, Razer élargit sa gamme déjà étendue d'accessoires destinés aux utilisateurs d'ordinateurs portables. Ce support ergonomique rejoint notamment le Razer Laptop Cooling Pad, équipé de ventilateurs adaptant leur vitesse de rotation à la température du PC, le Dock USB 4 qui garantit des transferts rapides comme l'éclair et une compatibilité avec les configurations à double écran, ainsi que le Monitor Stand Chroma, un support intégrant un hub USB Type-C et personnalisable grâce à un éclairage RGB. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas.