À défaut d'être présent physiquement au Computex, Razer occupe le terrain médiatique lui aussi. En parallèle de l'évènement, le constructeur singapourien a dévoilé un nouveau Blade 14. Plus fin et plus véloce, l'appareil rattrape son retard face aux nouveaux modèles d'ASUS et d'Acer, mais en se positionnant à un tarif plus agressif que par le passé.