On sait néanmoins que le Triton 14 AI mise sur une large chambre à vapeur et sur deux ventilateurs pour maintenir au frais une configuration flatteuse de prime abord. Le modèle que nous avons manipulé regroupait ainsi une RTX 5070 (configurée en 90 W de TGP), 32 Go de RAM (LPDDR5X à 8533 MHz), et un processeur Intel Core Ultra 9 288V (de lignée Lunar Lake et non Arrow Lake, sans surprise), le tout alimenté par une batterie de 76 Wh. Du beau monde donc… qu’il nous tarde désormais de tester en détail.

Côté disponibilité l’Acer Predator Triton 14 AI est attendu en France courant juillet à un prix de départ de 2999 euros. Comptez toutefois 3500 à 4000 euros pour la meilleure configuration. Un montant particulièrement salé, qui place l'appareil dans la lignée tarifaire des Blade 14 (dès 3000 euros) et ROG Zephyrus G14 (entre 3600 et 4100 euros pour le modèle 2025) cités plus haut.