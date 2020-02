Ça va chauffer dans les NUC ! ASUS dévoile deux RTX 2060 Mini, dont une overclockée

© ASUS

ASUS resserre les vis des dissipateurs sur les GPUs... pour mieux les refroidir

Une connectique (légèrement) différente des RTX 2060 traditionnelles

Pas de prix annoncés, mais la barre des 300 dollars ne devrait pas être franchie

Les deux cartes en elles-mêmes n'arborent rien de particulier, mais profitent d'un format mini capable de s'adapter aux configurations les plus compactes. Avec une longueur commune de 19,7 cm, elles dépassent à peine les dimensions d'une carte mère Mini-ITX et pourront donc s'intégrer à une large majorité de machines. Les Kits NUC 9 d'Intel (Ghost Canyon) et leur cinq litres de volume sont sans aucun doute visés.Si les nouvelles cartes compactes d'ASUS reprennent la plupart des spécificités des RTX 2060 classiques, elles disposent d'une connectique légèrement différente, axée sur un pour HDMI, un port DisplayPort, et (étrangement) un port DVI, que l'on ne trouve pas souvent sur les RTX 2060. Les Dual RTX 2060 Mini et Dual RTX 2060 Mini OC, sont pour le reste alimentées par un connecteur PCIe 8 pin.Côté spécifications, on retrouve 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 cadencée à 1 400 MHz. La puce TU106 de la RTX 2060 est quant à elle calée à 1365 MHz de base sur les versions OC et non OC. Des fréquences qui oscillent par contre entre 1 690 et 1 725 MHz en boost pour le modèle non overclocké, et entre 1 710 et 1 755 MHz pour la variante overclockée.En termes de refroidissement, ASUS se contente d'un système de dissipation à deux ventilateurs occupant deux slots. Parfait pour les boîtiers petits format ou les NUC 9 Extreme et Pro, comme évoqué plus haut. Rappelons tout de même que des solutions moins performantes, certes, mais nettement plus silencieuses existent chez la concurrence ASUS n'a pas encore dévoilé de tarifs officiels pour ces deux nouvelles cartes graphiques, mais la baisse des prix en cours chez NVIDIA pour les RTX 2060 devrait permettre au constructeur de lancer ses deux nouvelles références à moins de 300 dollars.