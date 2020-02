Les GTX 1650 passives se dévoilent enfin, d'abord chez le constructeur Palit

© Palit

75 W de TDP seulement

Pas encore de date de lancement... ni de prix

Elle arrive nue sur le marché, ou presque, et muette... au sens propre. La GTX 1650 KalmX de Palit porte décidément bien son nom. Cette dernière troque l'habituel système de refroidissement à mono, double ou triple ventilateur, pour une dissipation entièrement passive, qui ne mise que sur un radiateur.S'il ne faudra pas tabler sur un quelconque overclocking d'usine (et c'est assez compréhensible), la carte de Palit peut compter sur un TDP très contenu de 75 watts seulement. De quoi permettre au GPU de ne s'alimenter que par son seul raccordement à la carte mère : pas besoin de câble PCI-Express pour l'alimentation ici. De quoi ravir les amateurs deet de montages proprets, autant que les utilisateurs cherchant une carte compacte et adaptée à une configuration Mini-ITX ou MicroATX (par exemple).Côté fréquences, le fabricant reste sur les cadences par défaut de la NVIDIA GeForce GTX 1650 de référence, à savoir 1 485 MHz de base et 1 665 MHz en boost. Comme l'indique Tom's Hardware, une partie de l'efficacité de la carte en charge dépendra du boîtier choisi et du flux d'air permis par ce dernier. Une configuration bien aérée est d'ailleurs plus que jamais conseillée.Côté dissipation, nous l'avons dit, la KalmX se contente d'un radiateur. Ce dernier est composé de deux caloducs en nickel plaqué, qui sont chargés d'extraire la chaleur d'une base en cuivre. Le dispositif prend en charge le refroidissement à la fois du GPU, mais aussi du VRM et de la mémoire. La carte en elle-même tient sur deux slots à l'intérieur du boîtier et conserve les 4 Go de GDDR5 de la 1 650 de référence, avec les mêmes spécificités (128 bit de bus à 8 Go/s pour une bande passante de 128 Go/s).Aucune information n'a été communiquée par Palit concernant le prix ou le créneau de lancement de ce nouveau produit, qui devrait toutefois faire parler de lui dans les prochaines semaines.