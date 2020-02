Asus resserre les vis des dissipateurs sur les GPUs... pour mieux les refroidir

Plus tu serres, moins tu chauffes

Illustration de la dissipation thermique / baisse de température suivant la pression appliquée

Lire aussi :

Carte graphique : le comparatif des meilleurs modèles en 2020

Laisser faire les constructeurs

modèles concernés par le programme d'upgrade

Source : The Verge

C'est l'étrange constatation faite par le fabricant ASUS sur les modèles RX 5700 et RX 5700 XT de sa série ROG Strix.Les vis de votre dissipateur thermique de carte graphique sont-elles assez serrées ? Si la question peut sembler idiote il s'agirait d'un véritable problème relevé sur les RX 5700 et RX 5700 XT. ASUS a ainsi remarqué qu'en plaquant un peu plus fortement le système de dissipation au GPU, que ce que recommande AMD, la chaleur s'évacue davantage.La recommandation faite par AMD aux constructeurs de cartes graphiques est en effet d'appliquer, avec le dissipateur, une pression comprise entre 30 et 40 PSI sur la puce. Or, en utilisant un autre jeu de vis (permettant de serrer davantage), ASUS a porté la pression entre 50 et 60 PSI, constatant un fonctionnement tout à fait normal du GPU et, surtout, une baisse sensible de la température de la puce.Au-delà d'une telle pression, le système trouve sa limite et commence à poser des problèmes mécaniques. Pour rappel, le PSI (ou livre-force) est une unité de pression/contrainte mécanique semblable au Bar et au Pascal, à la sauce anglo-saxonne. 1 PSI correspondant à 6,9 Newton par mètre carré (unité du Pascal).Il est alors tentant, pour les possesseurs de RX 5700, de se lancer dans un petit resserrage maison avec de nouvelles vis, ce que bien évidemment ASUS déconseille. Si le fabricant développe déjà des cartes corrigées, les utilisateurs impactés devraient pouvoir bénéficier d'un programme d'en contactant leur centre local (ASUS France si vous êtes dans l'hexagone) à partir du mois de mars.À ce titre, le fabricant a dressé une liste des modèles potentiellement éligibles. Notons que le coronavirus risque, là encore, d'entraîner un allongement des délais.